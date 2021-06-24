Зеленський ввів санкції проти Фірташа

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156576-zelenskyy-vviv-sankciyi-proty-firtasha.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав датований 24 червня указ № 266/2021, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня 2021 року щодо застосування санкцій.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Таким чином, введені в дію раніше анонсовані санкції проти українських бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Також під санкції потрапили 536 фізичних осіб та 540 компаній.

Серед них бойовик Ігор Безлер та низка російських олігархів:

Олег Дерипаска;

Аркадій, Борис та Роман Ротенберги;

Юрій Ковальчук;

Олексій Міллєр;

Віктор Вексельберг;

Сулейман Керімов;

Олексій Мордашов.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону виводити гроші з України, а також скасування віз та заборону в’їзду до України.

Щодо Фірташа та Фукса також обмежуються торговельні операції, повністю припиняється транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, анулюються певні ліцензії та дозволи. Вони не матимуть можливості брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

Також підсанкційні особи втрачають усі державні нагороди.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Обмеження діятимуть три роки.