Зеленский ввел санкции против Фирташа

Зеленский ввел санкции против Фирташаhttps://racurs.ua/n156576-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-firtasha.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал датированный 24 июня указ № 266/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о применении санкций.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Таким образом, введены в действие ранее анонсированные санкции против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
Также под санкции попали 536 физических лиц и 540 компаний.
Среди них боевик Игорь Безлер и ряд российских олигархов:
- Олег Дерипаска;
- Аркадий, Борис и Роман Ротенберги;
- Юрий Ковальчук;
- Алексей Миллер;
- Виктор Вексельберг;
- Сулейман Керимов;
- Алексей Мордашов.
Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, запрет выводить деньги из Украины, а также отмену виз и запрет въезда в Украину.
В отношении Фирташа и Фукса также ограничиваются торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения. Они не смогут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и т. п.
Также подсанкционные лица теряют все государственные награды.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Ограничения будут действовать три года.