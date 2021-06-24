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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский ввел санкции против Фирташа

24 июн 2021, 20:01
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал датированный 24 июня указ № 266/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о применении санкций.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Таким образом, введены в действие ранее анонсированные санкции против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Также под санкции попали 536 физических лиц и 540 компаний.

Среди них боевик Игорь Безлер и ряд российских олигархов:

  • Олег Дерипаска;
  • Аркадий, Борис и Роман Ротенберги;
  • Юрий Ковальчук;
  • Алексей Миллер;
  • Виктор Вексельберг;
  • Сулейман Керимов;
  • Алексей Мордашов.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, запрет выводить деньги из Украины, а также отмену виз и запрет въезда в Украину.

В отношении Фирташа и Фукса также ограничиваются торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения. Они не смогут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и т. п.


Также подсанкционные лица теряют все государственные награды.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Ограничения будут действовать три года.

Источник: Ракурс


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