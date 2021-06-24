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Последствия трагедии во Флориде, фото: Miami-Dade Fire Rescue
51 человек пропал без вести после обрушения дома в США (ФОТО)https://racurs.ua/n156577-51-chelovek-propali-bez-vesti-posle-obrusheniya-doma-v-ssha-foto.htmlРакурс
В США 51 человек считается пропавшим без вести после частичного обрушения 12-этажного многоквартирного дома, который произошел неподалеку от Майами (Флорида).
В этом здании пострадали 55 квартир из всего около 100. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает CNN.
Мы готовимся к плохим новостям, — отметил губернатор Флориды Рон ДеСантис.
Поиски людей продолжаются. Уже точно известно об одном погибшем и десять раненых.
Среди пропавших — члены семьи первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры. Ее сестра со своей семьей проживал на десятом этаже этого здания.
Людей с уцелевшей части здания эвакуировали, их временным размещением занимается, в частности, Красный Крест.
Дом, который обвалился, был построен на берегу океана в 1981 году. О причинах обвала пока не сообщается.
Напомним, в марте 2019 году в Майами несколько человек погибли в результате падения пешеходного моста.
Джерело: CNN
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