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Последствия трагедии во Флориде, фото: Miami-Dade Fire Rescue

51 человек пропал без вести после обрушения дома в США (ФОТО)

24 июн 2021, 20:42
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В США 51 человек считается пропавшим без вести после частичного обрушения 12-этажного многоквартирного дома, который произошел неподалеку от Майами (Флорида).

В этом здании пострадали 55 квартир из всего около 100. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает CNN.

Мы готовимся к плохим новостям, — отметил губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Поиски людей продолжаются. Уже точно известно об одном погибшем и десять раненых.

Среди пропавших — члены семьи первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры. Ее сестра со своей семьей проживал на десятом этаже этого здания.

Людей с уцелевшей части здания эвакуировали, их временным размещением занимается, в частности, Красный Крест.

Дом, который обвалился, был построен на берегу океана в 1981 году. О причинах обвала пока не сообщается.

Последствия трагедии во Флориде, фото: Miami-Dade Fire Rescue


Напомним, в марте 2019 году в Майами несколько человек погибли в результате падения пешеходного моста.

Джерело: CNN


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