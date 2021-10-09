В крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь. Фото: liga.net

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Метадон и алкоголь выявила токсикологическая экспертиза в крови погибшего народного депутата Антона Полякова.

Смерть парламентария от группы «За будущее» наступила в результате реакции алкоголя и наркотика метадон. Об этом 9 октября сообщила нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Янченко на своей странице в Facebook.

Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология, — говорится в сообщении.

Как известно, метадон — это наркотическое вещество, которое усиливает эффект от употребления алкоголя. Даже от мизерной дозы этого препарата человек становится более пьяным, чем обычно.

Напомним, 8 октября столичная полиция получила информацию о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Парламентарий умер примерно в 3.00. Результаты вскрытия показали, что умер он из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

В столичной полиции сообщили, что причинами смерти Полякова могли быть хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом). Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Ранее глава полиции Киева Иван Выговский заявил, что перед смертью Поляков употреблял спиртное с помощником нардепа Анны Скороход Рустамом Джамбулатовым, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя.