Новий спалах COVID-19 зафіксували в «Молодій гвардії». Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n161411-novyy-spalah-covid-19-stavsya-u-dytyachomu-tabori-moloda-gvardiya-v-odesi.html

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Новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.

Станом на 9 жовтня «ковід» підтвердили у 14 підлітків з Вінницької області. В таборі перед заїздом дітей провели повну дезінфекцію, однак це не стало завадою коронавірусу. Перше зараження зафіксували 27 вересня, коли до табору прибули діти з Вінниці. На той момент у таборі перебували 869 неповнолітніх. Про це повідомляє ТСН.

За інформацією медиків, сімох хворих батьки забрали додому. Ще семеро перебувають у медсанчастині, за ними доглядають лікарі. У всіх інфікованих легка форма хвороби.

Зараз у «Молодій гвардії» працюють фахівці обласного центру контролю та профілактики захворювань. Результати епідеміологічного розслідування обіцяють оголосити 11 жовтня.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. До лікарні з «ковідом» потрапили 34 дитини, також коронавірус виявили у п’ятьох працівників закладу.

Джерело: ТСН