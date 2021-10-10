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Ракурс
Акция протеста под домом Порошенко – что говорит полиция. Фото: Нацполиция

Акция протеста под домом Порошенко — что говорит полиция (ФОТО, ВИДЕО)

10 окт 2021, 08:23
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Под домом Петра Порошенко, пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» прошла акция протеста. Инцидент произошел в субботу, 9 октября, в Козине на Киевщине.

Полиция несколько раз прекращала потасовку. Более 60 правоохранителей несколько часов разнимали две группы участников «мирной» акции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В частности, на месте происшествия работали сотрудники управления полиции, полиция диалога и спецназовцы.

О задержаниях и столкновениях в полиции не сообщали. Правоохранители назвали инцидент «мирной акцией двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране» и опубликовали фото с места происшествия.

Видео столкновений обнародовали на своих страницах в Faceook депутат Киевского городского совета Александр Погребинский и народный депутат София Федина.


По информации СМИ, несколько участников акции сообщили, что пришли к Петру Порошенко из-за его связи с одиозным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Буквально на днях куму Путина объявили уже второе подозрение в государственной измене.

Напомним, ранее народный депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко заявила, что митинг возле дома Порошенко был проплаченным, а к самой акции привлекли несовершеннолетних.

Источник: Ракурс


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