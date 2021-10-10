Акція протесту під будинком Порошенка – що каже поліція. Фото: Нацполіція

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Під будинком Петра Порошенка, п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності», пройшла акція протесту. Інцидент стався у суботу, 9 жовтня, у Козині на Київщині.

Поліція кілька разів припиняла штовханину. Понад 60 правоохоронців кілька годин розбороняли дві групи учасників «мирної» акції. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Зокрема, на місці події працювали працівники управління поліції, поліція діалогу та спецпризначенці.

Про затримання та сутички у поліції не повідомляли. Правоохоронці назвали інцидент «мирною акцією двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні» та опублікували фото з місця події.

Відео сутичок оприлюднили на своїх сторінках у Faceook депутат Київської міської ради Олександр Погребинський та народний депутат Софія Федина.

За інформацією ЗМІ, кілька учасників акції повідомили, що прийшли до Петра Порошенка через його зв’язки з одіозним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Буквально днями куму Путіна оголосили вже другу підозру у державній зраді.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Євросолідарності» Ірина Геращенко заявила, що мітинг біля будинку Порошенка був проплаченим, а до самої акції залучили неповнолітніх.