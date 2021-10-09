Акція протесту під маєтком Порошенка в Козині. Фото: Андрій Луганський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n161414-akciya-protestu-pid-maietkom-poroshenka-v-kozyni-pererosla-v-sutychky-video.html

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Акцію протесту біля будинку колишнього президента Петра Порошенка 9 жовтня влаштували активісти.

Згодом десятки молодиків почали прориватися в будинок лідера «Європейської солідарності». Мітинг був проплаченим, а до самої акції залучили неповнолітніх. Про це стверджує народний депутат від «Євросолідарності» Ірина Геращенко у Facebook.

Тітушки, яких вночі набирали в соцмережах на проплачені «акції», почали прориватися в будинок Петра Порошенка, — написала вона в соцмережі.

Нардеп відзначила, що представники партії вже звернулися до уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях.

Тим часом блогер Андрій Луганський у Telegram повідомив, що мітингувальники застосовують газ проти ветеранів російсько-української війни, які приїхали підтримати Порошенка.

На відео, які з’явилися у соцмережах, видно сутички під домом Порошенка.

Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику в Києві облили зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка. Інцидент трапився після Маршу захисників, коли нардеп прямував до Кабінету міністрів. Згодом поліція затримала нападника, яким виявився 22-річний житель Чернігівської області.