Акция протеста под имением Порошенко в Козине. Фото: Андрей Луганский в Telegram

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Акцию протеста у дома бывшего президента Петра Порошенко 9 октября устроили активисты.

Впоследствии десятки молодых людей начали прорываться в дом лидера «Европейской солидарности». Митинг был проплаченным, а к самой акции привлекли несовершеннолетних. Об этом утверждает народный депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко в Facebook.

Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные «акции», начали прорываться в дом Петра Порошенко, — написала она в соцсети.

Нардеп отметила, что представители партии уже обратились к уполномоченному по правам ребенка Дарьи Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией оградить несовершеннолетних от участия в провокациях.

Тем временем блогер Андрей Луганский в Telegram сообщил, что митингующие применяют газ против ветеранов российско-украинской войны, которые приехали поддержать Порошенко.

На видео, которые появились в соцсетях, видны столкновения под домом Порошенко.

Напомним, 24 августа на Крещатике в Киеве облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел после Марша защитников, когда нардеп направлялся в Кабинет министров. Впоследствии полиция задержала нападавшего, которым оказался 22-летний житель Черниговской области.