Коронавірус у дітей. Фото: УП

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, вражаючи не лише дорослих, а й дітей. У США впродовж останніх тижнів дитяча захворюваність на COVID-19 б'є рекорди та перевищує середній показник серед дорослого населення.

Діти частіше за дорослих отримували позитивний тест на COVID-19 з поправкою на пропорційність населення. Про це повідомляє американське видання USA Today.

Водночас протягом останньої хвилі коронавірусу кількість випадків захворювання зросла у всіх вікових групах. Експерти назвали причини підвищення рівня дитячої захворюваності:

високий ступінь вірулентності варіанту «Дельта»,

послаблення карантинних обмежень у школах,

неможливість вакцинації дітей до 12 років.

За словами медиків, сплеск захворювань спостерігається саме з початку навчального року. Крім рівня захворюваності в Сполучених Штатах, впродовж вересня також суттєво зросла кількість госпіталізацій з COVID-19. А щотижневий прийом у педіатрів досяг піку.

Ще донедавна в США щодня реєструвалося до 175 тис. нових випадків COVID-19. Наприкінці цього тижня статистика захворюваності пішла на спад, і середній показник по країні опустився нижче 100 тис. випадків — уперше з початку серпня.

Фахівці медичної галузі США не виключають, що пандемія COVID-19 зберігатиметься впродовж тривалого часу, загрожуючи новими масштабними сплесками.

Нагадаємо, новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.

Джерело: USA Today