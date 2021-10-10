Частіше за дорослих — діти масово заражаються коронавірусом у СШАhttps://racurs.ua/ua/n161425-chastishe-za-doroslyh-dity-masovo-zarajautsya-koronavirusom-u-ssha.htmlРакурс
Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, вражаючи не лише дорослих, а й дітей. У США впродовж останніх тижнів дитяча захворюваність на COVID-19 б'є рекорди та перевищує середній показник серед дорослого населення.
Діти частіше за дорослих отримували позитивний тест на COVID-19 з поправкою на пропорційність населення. Про це повідомляє американське видання USA Today.
Водночас протягом останньої хвилі коронавірусу кількість випадків захворювання зросла у всіх вікових групах. Експерти назвали причини підвищення рівня дитячої захворюваності:
- високий ступінь вірулентності варіанту «Дельта»,
- послаблення карантинних обмежень у школах,
- неможливість вакцинації дітей до 12 років.
За словами медиків, сплеск захворювань спостерігається саме з початку навчального року. Крім рівня захворюваності в Сполучених Штатах, впродовж вересня також суттєво зросла кількість госпіталізацій з COVID-19. А щотижневий прийом у педіатрів досяг піку.
Ще донедавна в США щодня реєструвалося до 175 тис. нових випадків COVID-19. Наприкінці цього тижня статистика захворюваності пішла на спад, і середній показник по країні опустився нижче 100 тис. випадків — уперше з початку серпня.
Фахівці медичної галузі США не виключають, що пандемія COVID-19 зберігатиметься впродовж тривалого часу, загрожуючи новими масштабними сплесками.
Нагадаємо, новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.
Джерело: USA Today