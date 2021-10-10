Коронавирус у детей. Фото: УП

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, поражая не только взрослых, но и детей. В США на протяжении последних недель детская заболеваемость COVID-19 бьет рекорды и превышает средний показатель среди взрослого населения.

Дети чаще взрослых получали положительный тест на COVID-19 с поправкой на пропорциональность населения. Об этом сообщает американское издание USA Today.

Также во время последней волны коронавируса количество случаев заболевания возросло во всех возрастных группах. Эксперты назвали причины повышения уровня детской заболеваемости:

высокая степень вирулентности варианта «Дельта»,

ослабление карантинных ограничений в школах,

невозможность вакцинации детей до 12 лет.

По словам медиков, всплеск заболеваний наблюдается именно с начала учебного года. Кроме уровня заболеваемости в Соединенных Штатах, в течение сентября также существенно возросло количество госпитализаций с COVID-19. А еженедельный прием у педиатров достиг пика.

Еще недавно в США ежедневно регистрировалось до 175 тыс. новых случаев COVID-19. В конце этой недели статистика заболеваемости пошла на спад, и средний показатель по стране опустился ниже 100 тыс. случаев — впервые с начала августа.

Специалисты медицинской отрасли США не исключают, что пандемия COVID-19 будет сохраняться в течение длительного времени, угрожая новыми масштабными всплесками.

Напомним, новую вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе.

Источник: USA Today