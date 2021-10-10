Вместо «Офшор 95» Офис президента показывает мультики на Банковой. Фото: ОП

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Ракурс

Офис президента запустил новую инициативу — бесплатные показы мультфильмов на Банковой. Экран установили вблизи игровой площадки, посвященной творчеству художницы Марии Примаченко.

Мультфильмы будут показывать уже второй день подряд. 10 октября сеансы начались в 11.00 и продлятся до 21.00. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Кроме того, детей развлекают аниматоры. В ОП заявили, что получили много положительных отзывов от родителей, поэтому решили продолжить показ украинских анимационных лент.

Не теряйте возможности всей семьей насладиться хорошей погодой и увлекательными приключениями анимационных героев! — говорится в сообщении.

В сети неоднозначно отреагировали на такую ​​инициативу от Банковой. Часть украинцев поблагодарила Зеленского, а некоторые граждане напомнили о пандемии коронавируса.

Также пользователи посоветовали вместо мультиков показать фильм «Офшор 95», в котором журналисты рассказали о тайном имуществе Зеленского.