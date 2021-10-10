Замість «Офшор 95» Офіс президента показує мультики на Банковій. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161424-zamist-ofshor-95-ofis-prezydenta-pokazuie-multyky-na-bankoviy-foto.html

Ракурс

Офіс президента запустив нову ініціативу — безкоштовні покази мультфільмів на Банковій. Екран встановили поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко.

Мультфільми показуватимуть вже другий день поспіль. 10 жовтня сеанси розпочалися об 11.00 і триватимуть до 21.00. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Окрім того, дітей розважають аніматори. В ОП заявили, що отримали багато позитивних відгуків від батьків, тому вирішили продовжити показ українських анімаційних стрічок.

Не втрачайте можливості всією родиною насолодитися гарною погодою та захопливими пригодами анімаційних героїв! — йдеться в повідомленні.

У мережі неоднозначно відреагували на таку ініціативу від Банкової. Частина українців подякувала Зеленському, а деякі громадяни нагадали про пандемію коронавірусу.

Також користувачі порадили замість мультиків показати фільм «Офшор 95», в якому журналісти розповіли про таємні статки Зеленського.