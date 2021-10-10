У Росії розбився літак з парашутистами, є жертви. Фото: МНС Росії

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Авіакатастрофа сьогодні, 10 жовтня, відбулася в Росії. Літак з парашутистами L-410 впав у Мензелінському районі на сході Татарстану.

За попередніми даними, загинули 16 людей. Сім осіб вижили, один з потерпілих перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До місця падіння вирушив вертоліт Мі-8 з рятувальниками на борту. Уточнюється, що літак належить мензелніському аероклубу. Він експлуатувався понад 34 роки з квітня 1987 року.

У момент, коли судно перестало виходити на зв’язок, було відомо про 23 пасажирів, серед яких два члени екіпажу та 21 парашутист.

З червня це вже третя аварія L-410 в Росії. Джерело «Інтерфаксу» розповіло, що відмова техніки розглядається як основна причина аварії L-410. Також причиною катастрофи могло стати перевантаження. Експлуатаційні вимоги передбачають перебування на борту не більше 19 пасажирів.

Нагадаємо, в серпні в Росії винищувач МіГ-29 зазнав аварії під час навчального польоту на території полігону Ашулук в Астраханській області.