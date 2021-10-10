Мороз вдарив у Карпатах – фото ранку в горах. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n161422-moroz-vdaryv-u-karpatah-foto-ranku-v-gorah.html

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Погода в Україні залишається сонячною, але водночас прохолодною. У Карпатах температура опустилася до мінусових показників.

Станом на 9.00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -4°C, вітер східний, 12 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Гора Піп Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин українських Карпат. Її висота становить 2 тис. 28 м, вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора.

За даними українського Гідрометцентру, традиційно у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід добової температури через +8°C у бік зниження. Лише у південній частині України та на Закарпатті — похолодання прийдуть у першій декаді листопада.

Нагадаємо, за прогноз синоптиків, погода в Україні 10 жовтня переважатиме прохолодна та без істотних опадів. Небо місцями буде захмареним, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0°. Вдень буде прохолодно — температура повітря очікується 2−12° тепла.