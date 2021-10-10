Мороз ударил в Карпатах – фото утра в горах. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n161422-moroz-udaril-v-karpatah-foto-utra-v-gorah.html

Ракурс

Погода в Украине остается солнечной и в то же время прохладной. В Карпатах температура опустилась до минусовых показателей.

По состоянию на 9.00 10 октября на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -4°C, ветер восточный, 12 м/с. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Гора Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинских Карпат. Ее высота составляет 2 тыс. 28 м, она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора.

По данным украинского Гидрометцентра, традиционно во второй и третьей декадах октября происходит переход суточной температуры через +8° C в сторону понижения. Лишь в южной части Украины и на Закарпатье похолодание придет в первой декаде ноября.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине 10 октября будет преобладать прохладная и без существенных осадков. Небо местами будет омраченным, а ночью столбики термометров покажут 0°. Днем будет прохладно — температура воздуха ожидается 2−12° тепла.