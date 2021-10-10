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Ракурс
Порошенко обратился к Зеленскому из-за столкновений под своим имением. Фото: УП

Порошенко обратился к Зеленскому из-за столкновений под своим имением (ВИДЕО)

10 окт 2021, 10:21
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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность», прокомментировал акцию протеста под своим имением в Козине на Киевщине.

Он заявил, что Офис президента будет нести ответственность за бездействие правоохранительных органов. Об этом Порошенко написал в своих соцсетях.

Офис президента раздает приказы о покупке титушок, посылает их сюда, очерняя Украины. Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас! — написал он.

Порошенко также сказал, что митинг устроили русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину.

Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы! — прокомментировал события лидер «Европейской солидарности».


Напомним, в Киевской области десятки молодых людей во время акции начали прорываться в дом пятого президента Украины. Правоохранители не называют участников акции, однако в «Европейской солидарности» утверждают, что акция проплачена, а среди участников были несовершеннолетние.

Источник: Ракурс


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