Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком. Фото: Укринформ

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Ракурс

Александр Усик, новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO, будет защищать свои чемпионские пояса.

Британец Энтони Джошуа, который проиграл украинском в последнем поединке, официально активировал опцию реванша с Усиком. Бой пройдет весной 2022 года. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.

Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше и мы увидим его второй бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру, — сказал он.

Хирн добавил, что на проведение реванша претендуют Украина, Великобритания и страны Среднего Востока.

Напомним, бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоялся на арене «Тоттенхэм» в Лондоне 25 сентября. Для украинца этот поединок был первым чемпионским в супертяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей — в конце поединка он активизировался и провел ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу.

Контракт на бой с Джошуа предусматривал проведение реванша. Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на НСК «Олимпийский».