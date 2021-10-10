Канцлер Австрии уходит в отставку – что случилось. Фото: stmegi.com

https://racurs.ua/n161419-kancler-avstrii-uhodit-v-otstavku-chto-sluchilos.html

Ракурс

Себастьян Курц, канцлер Австрии, покидает свой пост в связи с обвинениями во взяточничестве. Также он намерен возглавить фракцию Австрийской народной партии в парламенте.

В своем заявлении Курц предложил назначить исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел Александра Шалленберга. Об этом сообщает The Guardian.

Политик также сообщил, что планирует стать лидером депутатской группы Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента).

Сейчас нам нужны стабильные условия. Чтобы избежать хаоса и обеспечить стабильность, я отойду в сторону, — заявил Курц.

6 октября в Вене прокуратура провела обыски в офисе канцлера, а также в штаб-квартире Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Людей из окружения канцлера заподозрили в подкупе изданий Österreich и oe24. at, чтобы те публиковали опросы с положительными отзывами об Австрийской народной партии.

Следствие предполагает, что злоупотребления происходили с 2016 по 2018 годы. 8 октября в парламенте требовали отставки Курца и угрожали ему вотумом недоверия.

Напомним, в Чили прокуратура начала расследование в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры из-за данных, обнародованных в рамках так называемых Pandora Papers — утечки почти 12 млн конфиденциальных документов, недавно опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Источник: The Guardian