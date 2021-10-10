Канцлер Австрії йде з посади – що сталося. Фото: stmegi.com

https://racurs.ua/ua/n161419-kancler-avstriyi-yde-z-posady-scho-stalosya.html

Ракурс

Себастьян Курц, канцлер Австрії, залишає свою посаду у зв’язку зі звинуваченнями у хабарництві. Також він має намір очолити фракцію Австрійської народної партії в парламенті.

У своїй заяві Курц запропонував призначити виконувачем обов’язків канцлера міністра закордонних справ Олександра Шалленберга. Про це повідомляє The Guardian.

Політик також повідомив, що планує стати лідером депутатської групи Австрійської народної партії в Національній раді (нижня палата парламенту).

Зараз нам потрібні стабільні умови. Щоб уникнути хаосу і забезпечити стабільність, я відійду в сторону, — заявив Курц.

6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі канцлера, а також в штаб-квартирі Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

Людей з оточення канцлера запідозрили в підкупі видань Österreich та oe24. at, щоб ті публікували опитування з позитивними відгуками про Австрійську народну партію.

Слідство припускає, що зловживання відбувалися з 2016 по 2018 роки. 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца та погрожували йому вотумом недовіри.

Нагадаємо, у Чилі прокуратура розпочала розслідування щодо президента країни Себастьяна Піньєри через дані, оприлюднені в межах Pandora Papers — витоку майже 12 млн конфіденційних документів, нещодавно опублікованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

Джерело: The Guardian