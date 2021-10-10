Джошуа офіційно активував опцію реваншу з Усиком. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n161420-djoshua-oficiyno-aktyvuvav-opciu-revanshu-z-usykom-koly-vidbudetsya-biy.html

Ракурс

Олександр Усик, новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO, буде захищати свої чемпіонські пояси.

Британець Ентоні Джошуа, який програв українцю в останньому поєдинку, офіційно активував опцію реваншу з Усиком. Бій пройде навесні 2022 року. Про це заявив промоутер Едді Хірн.

Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш і ми побачимо його другий бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру, — сказав він.

Хірн додав, що на проведення реваншу претендують Україна, Велика Британія і країни Середнього Сходу.

Нагадаємо, бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся на арені «Тоттенгем» в Лондоні 25 вересня. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським в суперважкій вазі. Усик переміг одноголосним рішенням суддів — наприкінці поєдинку він активізувався й провів низку результативних атак, які у підсумку схилили результат на його користь.