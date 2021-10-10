Порошенко звернувся до Зеленського через сутички під своїм маєтком. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161421-poroshenko-zvernuvsya-do-zelenskogo-cherez-sutychky-pid-svoyim-maietkom-video.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер партії «Європейська солідарність», прокоментував акцію протесту під своїм маєтком в Козині на Київщині.

Він заявив, що Офіс президента буде нести відповідальність за бездіяльність правоохоронних органів. Про це Порошенко написав у своїх соцмережах.

Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну. Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви боїтеся нас! — написав він.

Порошенко також сказав, що мітинг влаштували російськомовні тітушки, які за гроші готові продати Україну.

Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі великі молодці! — прокоментував події лідер «Європейської солідарності».



Нагадаємо, на Київщині десятки молодиків під час акції почали прориватися в будинок п’ятого президента України. Правоохоронці не називають учасників акції, однак в «Європейській солідарності» стверджують, що акція проплачена, а серед учасників були неповнолітні.