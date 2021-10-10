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Ракурс
В России разбился самолет с парашютистами, есть жертвы. Фото: МЧС России

Авиакатастрофа в России — разбился самолет с парашютистами, есть жертвы (ВИДЕО)

10 окт 2021, 11:17
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Авиакатастрофа сегодня, 10 октября, произошла в России. Самолет с парашютистами L-410 упал в Мензелинском районе на востоке Татарстана.

По предварительным данным, погибли 16 человек. Обнаружены живыми семь, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские СМИ.

К месту падения следует вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Уточняется, что самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Он эксплуатировался более 34 лет с апреля 1987 года.

В момент, когда судно перестало выходить на связь, было известно о 23 пассажирах, среди которых два члена экипажа и 21 парашютист.

С июня это уже третье крушение L-410 в России. Источник «Интерфакса» рассказал, что отказ техники рассматривается в качестве основной причины крушения L-410.


Также причиной катастрофы мог стать перегруз. Эксплуатационные требования предусматривают нахождение на борту не более 19 пассажиров.

Напомним, в августе в России истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области.

Источник: Ракурс


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