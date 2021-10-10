Где в Украине могут усилить карантин – список регионов. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n161426-gde-v-ukraine-mogut-usilit-karantin-spisok-regionov.html

Ракурс

Карантин в Украине усиливают во многих регионах из-за стремительного распространения коронавируса. В воскресенье, 10 октября, уже 16 областей стали «оранжевыми», превысив нормы уровней эпидемиологической опасности.

В перечень «оранжевых» регионов попали Волынская, Черниговская и Одесская области, а выбыли из списка — Ровенская и Киевская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В то же время в «желтой» зоне находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская и Черкасская области. Все остальные регионы отвечают оранжевому уровню эпидемиологической опасности.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях — показатели 780 и 799 на 100 тыс. населения соответственно.

Напомним, во Львове ввели новые карантинные ограничения. С 18 октября школьники 5−11 классов переходят на недельное дистанционное обучение. После этого начнется неделя осенних каникул. Город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.