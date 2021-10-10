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Где в Украине могут усилить карантин – список регионов. Фото: Ракурс

Где в Украине могут усилить карантин — список регионов

10 окт 2021, 12:46
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Карантин в Украине усиливают во многих регионах из-за стремительного распространения коронавируса. В воскресенье, 10 октября, уже 16 областей стали «оранжевыми», превысив нормы уровней эпидемиологической опасности.

В перечень «оранжевых» регионов попали Волынская, Черниговская и Одесская области, а выбыли из списка — Ровенская и Киевская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В то же время в «желтой» зоне находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская и Черкасская области. Все остальные регионы отвечают оранжевому уровню эпидемиологической опасности.


Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях — показатели 780 и 799 на 100 тыс. населения соответственно.

Напомним, во Львове ввели новые карантинные ограничения. С 18 октября школьники 5−11 классов переходят на недельное дистанционное обучение. После этого начнется неделя осенних каникул. Город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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