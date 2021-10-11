У Зеленського припустили обов’язковість ковід-сертифікатів у транспорті та кафе

Карантин в Україні. Фото: lexinform.com.ua

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Карантин в Україні можуть посилити через нову хвилю коронавірусу. В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19.

На нараді з питань протидії пандемії COVID-19 запропонували ввести дозвіл на відвідування закладів харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Про це повідомили в прес-службі президента.

Також ці обмеження стосуватимуться користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% пацієнтів є невакцинованими.

Нагадаємо, Україна перевищила осінній максимум госпіталізацій. Станом на 10 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебували 29 тис. 902 пацієнтів. Це на 1 тис. 338 більше, ніж було рік тому.