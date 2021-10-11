У Зеленского предположили обязательность ковид-сертификатов в транспорте и кафе

Карантин в Украине. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n161492-u-zelenskogo-predpolojili-obyazatelnost-kovid-sertifikatov-v-transporte-i-kafe.html

Ракурс

Карантин в Украине могут усилить из-за новой волны коронавируса. В Офисе президента рассматривают новые ограничения для невакцинированных от COVID-19.

На совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19 предложили ввести разрешение на посещение заведений питания только при наличии сертификата о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Также эти ограничения будут касаться пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% пациентов являются невакцинированными.

Напомним, Украина превысила осенний максимум госпитализаций. По состоянию на 10 октября в больницах с COVID-19 находились 29 тыс. 902 пациентов. Это на 1 тыс. 338 больше, чем было год назад.