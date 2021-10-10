Украина превысила осенний максимум госпитализаций с COVID-19, фото - УП

https://racurs.ua/n161439-ukraina-prevysila-osenniy-maksimum-gospitalizaciy-s-covid-19-infografika.html

Ракурс

Украина превысила осенний максимум госпитализаций. Сегодня в больницах с COVID-19 находится 29 тыс. 902 пациента. Это на 1 тыс. 338 больше, чем год назад.

За неделю количество госпитализированных возросло на 32% или на 7 тыс. 310 пациентов, а в реанимации находится 2 тыс. 141 больной коронавирусом (+29%).

На аппарате искусственной вентиляции легких удерживают 1 тыс. 254 пациента (+24%). Такие официальные данные и графики наводит на своей странице в Фейсбук блогер Евгений Истребин.

Три области уже превысили уровень госпитализаций весны 2021 года, когда в Украине свирепствовала самая сильная пока волна ковида — Луганская, Запорожская и Херсонская. При этом Херсонская уже превысила уровень весны на 31%. Следующие на подходе Донецкая и Харьковская области, далее Волынская и Сумская, считает Истребин.

В Харьковской области на днях начал уменьшаться показатель суточных госпитализаций. Но это произошло не потому, что меньше пациентов начали требовать госпитализации, а потому, что закончились места в больницах и скорые просто не везут людей в больницы.

Допрыгались. Больницы заполнили, виртуальные койки нарисовали, липовые тесты провели, и начали падать суточные госпитализации. Госпитализируют только на места выписанных и умерших. Пусть живет естественный отбор имени Чарльза Дарвина, а также естественный иммунитет, для тех кто его очень сильно хотел приобрести (злой сарказм), — написал блогер и добавил, что и Днепропетровская область уверенно идет к пику коронавируса, так как за сутки в ней заполнили еще 119 ковид-коек.

Напомним, что 10 октября «оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдауна.