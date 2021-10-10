Пандемия ускорила смертность среди людей с психическими расстройствами

https://racurs.ua/n161433-pandemiya-uskorila-smertnost-sredi-ludey-s-psihicheskimi-rasstroystvami.html

Ракурс

Почти 300 млн людей в мире страдают депрессией — самым распространенным психическим расстройством. Ученые выявили, что пандемия коронавируса усилила их проблемы. Почти половина пациентов умалчивают симптомы депрессии, а многие вообще отрицают ее существование.

В течение пандемии COVID-19 увеличилась смертность среди людей с психическими расстройствами, сообщает Medical Xpress.

Издание приводит результатты исследования cпециалистов Королевского колледжа Лондона. Они проанализировали данные более 16 тыс. пациентов и обнаружили: во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями.

Исследование в этом году называется «Психическое здоровье в неравном мире». Ученые показали, что и до коронавируса смертность среди людей с тяжелыми психическими расстройствами было выше, чем среди населения в целом. Впрочем, уже во время первой волны пандемии COVID-19 весной 2020 года смертность среди этой группы значительно возросла.

Исследователи также утверждают, что смертность от COVID-19 среди людей с ограниченными возможностями к обучению была в девять раз выше, чем среди населения в целом, а среди тех, кто страдает от расстройств, связанных с питанием — выросла в пять раз.