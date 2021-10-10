Пандемія прискорила смертність серед людей з психічними розладами

Майже 300 млн людей у світі мають депресію — найпоширеніший психічний розлад. Вчені виявили, що пандемія коронавірусу посилила їхні проблеми. Майже половина пацієнтів замовчують симптоми депресії, а багато людей взагалі заперечують її існування.

Протягом пандемії COVID-19 збільшилася смертність серед людей із психічними розладами, повідомляє Medical Xpress.

Видання наводить результатти дослідження фахівціі з Королівського коледжу Лондона. Вони проаналізували дані понад 16 тис. пацієнтів і виявили: під час пандемії COVID-19 збільшилася кількість смертей серед людей з психічними розладами та розумовими відхиленнями.

Дослідження цього року має назву «Психічне здоров’я у нерівному світі». Вчені показали, що і до коронавірусу смертніст серед людей з важкими психічними розладами було вищою, ніж серед населення загалом. Утім, вже під час першої хвилі пандемії COVID-19 навесні 2020 року смертність серед цієї групи значно зросла.

Дослідники також стверджують, що смертність від COVID-19 серед людей з вадами до навчання була удев’ятеро вищою, ніж серед населення загалом, а серед тих, хто страждає від розладів, пов’язаних з харчуванням — зросла уп’ятеро.