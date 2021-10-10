Україна перевищила осінній максимум госпіталізацій з COVID-19, фото - УП

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Ракурс

Україна перевищила осінній максимум госпіталізацій. Сьогодні в лікарнях з COVID-19 перебуває 29 тис. 902 пацієнта. Це на 1 тис. 338 більше, ніж було рік тому.

За тиждень кількість госпіталізованих зросла на 32% або на 7 тис. 310 пацієнтів, а в реанімаціях перебуває 2 тис. 141 хворий на коронавірус (+29%).

На апараті штучної вентиляції легень утримують 1 тис. 254 пацієнта (+24%). Такі офіційні дані та графіки наводить на своїй сторінці у Фейсбук блогер Євген Істрєбін.

Три області вже перевищили рівень госпіталізацій весни 2021 року, коли в Україні лютувала найсильніше поки хвиля ковіду — Луганська, Запорізька та Херсонська. При цьому Херсонська вже перевищила рівень весни на 31%. Наступні на підході Донецька і Харківська області, далі Волинська та Сумська, вважає Істрєбін.

У Харківській області цими днями почав зменшуватися показник добових госпіталізацій. Але це сталося не через те, що менше пацієнтів почали потребувати госпіталізації, а через те, що закінчилися місця в лікарнях і швидкі просто не везуть людей до лікарень.

Дострибалися. Лікарні заповнили, віртуальні ліжка намалювали, липові тести провели, і почали падати добові госпіталізації. Госпіталізують тільки на місця виписаних і померлих. Нехай живе природний відбір імені Чарльза Дарвіна, а так само природний імунітет, для тих хто його дуже сильно хотів придбати (злий сарказм), — написав блогер і додав, що і Дніпропетровська область впевнено йде до піку коронавірусу, оскільки за добу в ній заповнили ще 119 ковід-ліжок.



Нагадаємо, що 10 жовтня «помаранчевий» карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну.