Визначився переможець етапу «Формули-1» в Туреччині (ВІДЕО)

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Ракурс

Фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас став переможцем Гран-прі Туреччини — 16-го етапу чемпіонату світу з автогонок «Формула-1».

Переможець визначився 10 жовтня в Стамбулі. Друге місце виборов голландець Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім фінішував партнер Ферстаппена по команді, мексиканець Серхіо Перес.

Після Гран-прі Туреччини турнірну таблицю в особистому заліку очолив Ферстаппен, який обійшов британця Льюїса Хемілтона. На третьому місці розташовується Боттас.

Російський гонщик Микита Мазепин на етапі в Туреччині зайняв 20 місце. У поточному сезоні він не набрав жодного очка.