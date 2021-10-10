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Ракурс
Визначився переможець етапу «Формули-1» в Туреччині (ВІДЕО)

Визначився переможець етапу «Формули-1» в Туреччині (ВІДЕО)

10 жов 2021, 18:52
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Фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас став переможцем Гран-прі Туреччини — 16-го етапу чемпіонату світу з автогонок «Формула-1».

Переможець визначився 10 жовтня в Стамбулі. Друге місце виборов голландець Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім фінішував партнер Ферстаппена по команді, мексиканець Серхіо Перес.

Визначився переможець етапу «Формули-1» в Туреччині

Після Гран-прі Туреччини турнірну таблицю в особистому заліку очолив Ферстаппен, який обійшов британця Льюїса Хемілтона. На третьому місці розташовується Боттас.

Визначився переможець етапу «Формули-1» в Туреччині - Валтері Боттас


Російський гонщик Микита Мазепин на етапі в Туреччині зайняв 20 місце. У поточному сезоні він не набрав жодного очка.

Джерело: Ракурс


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