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Ракурс
"Помаранчевий" карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну

«Помаранчевий» карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну

10 жов 2021, 15:20
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Коронавірусний карантин в Україні у «помаранчевій» зоні охопив 10 жовтня 16 областей України.

Київщина та Рівненщина вибули вибули з неї, але медики змушені включити Волинську, Чернігівську та Одеську області. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.

Отож, сьогодні до «помаранчевої» зони потрапили наступні регіони:

  • Волинська;

  • Дніпропетровська;

  • Донецька;

  • Житомирська;

  • Запорізька;

  • Луганська;

  • Львівська;

  • Одеська;

  • Полтавська;

  • Сумська;

  • Тернопільська;

  • Харківська;

  • Херсонська;

  • Хмельницька;

  • Чернівецька;

  • Чернігівська.

У суботу до так званої попереджувальної, «передчервоної» зон потрапили 15 регіонів.

"Помаранчевий" карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки містить обмеження «жовтої» зони та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. У ній забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. метрів,

  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

«Ракурс» повідомляв, що 10 жовтня в МОЗ оголосили про 11 тис. нових інфікувань коронавірусом. При цьому 3,7 тис. хворих потрапили з коронавірусом у лікарні.

З наступного тижня у Львові, Харкові та Херсоні запроваджують нові карантинні обмеження.

«Помаранчевий» рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

  • кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

  • кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,


  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Джерело: Ракурс


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