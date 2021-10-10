"Помаранчевий" карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну

«Помаранчевий» карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдаунуhttps://racurs.ua/ua/n161429-pomaranchevyy-karantyn-zasvityly-vje-u-16-regionah-vony-za-krok-do-lokdaunu.htmlРакурс
Коронавірусний карантин в Україні у «помаранчевій» зоні охопив 10 жовтня 16 областей України.
Київщина та Рівненщина вибули вибули з неї, але медики змушені включити Волинську, Чернігівську та Одеську області. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.
Отож, сьогодні до «помаранчевої» зони потрапили наступні регіони:
Волинська;
Дніпропетровська;
Донецька;
Житомирська;
Запорізька;
Луганська;
Львівська;
Одеська;
Полтавська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Херсонська;
Хмельницька;
Чернівецька;
Чернігівська.
У суботу до так званої попереджувальної, «передчервоної» зон потрапили 15 регіонів.
«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки містить обмеження «жовтої» зони та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. У ній забороняється:
проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. метрів,
обмеження по часу роботи закладів відсутні.
На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
«Ракурс» повідомляв, що 10 жовтня в МОЗ оголосили про 11 тис. нових інфікувань коронавірусом. При цьому 3,7 тис. хворих потрапили з коронавірусом у лікарні.
З наступного тижня у Львові, Харкові та Херсоні запроваджують нові карантинні обмеження.
«Помаранчевий» рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,
кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.