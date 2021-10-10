"Помаранчевий" карантин засвітили вже у 16 регіонах — вони за крок до локдауну

Коронавірусний карантин в Україні у «помаранчевій» зоні охопив 10 жовтня 16 областей України.

Отож, сьогодні до «помаранчевої» зони потрапили наступні регіони:

Київщина та Рівненщина вибули вибули з неї, але медики змушені включити Волинську, Чернігівську та Одеську області. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

У суботу до так званої попереджувальної, «передчервоної» зон потрапили 15 регіонів.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки містить обмеження «жовтої» зони та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. У ній забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

«Ракурс» повідомляв, що 10 жовтня в МОЗ оголосили про 11 тис. нових інфікувань коронавірусом. При цьому 3,7 тис. хворих потрапили з коронавірусом у лікарні.

З наступного тижня у Львові, Харкові та Херсоні запроваджують нові карантинні обмеження.

«Помаранчевий» рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: