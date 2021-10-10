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Ракурс
«Оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдауна

«Оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдауна

10 окт 2021, 15:20
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Коронавирусный карантин в Украине в «оранжевой» зоне охватил 10 октября 16 областей Украины.

Киевщина и Ровенщина выбыли выбыли из нее, но медики вынуждены включить Волынскую, Черниговскую и Одесскую области. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Сегодня в «оранжевую» зону попали следующие регионы:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская,
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

В субботу в так называемую предупредительную зону попали 15 регионов.

"Оранжевый" карантин зажгли уже в 16 регионах - они в шаге от локдауна

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности содержит ограничения «желтой» зоны и является сигнальным о приближении региона к «красной» зоне. В ней запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем один еловек на 10 кв. метров,
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

«Ракурс» сообщал, что 10 октября в Минздраве объявили о 11 тыс. новых заражений коронавирусом. При этом 3,7 тыс. больных попали с коронавирусом в больницы.

Со следующей недели во Львове, Харькове и Херсоне вводят новые карантинные ограничения.


«Оранжевый» уровень определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

  • загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300;
  • количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60;
  • коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;
  • рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

Источник: Ракурс


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