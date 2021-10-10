«Оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдауна

https://racurs.ua/n161429-oranjevyy-karantin-zajgli-uje-v-16-regionah-oni-v-shage-ot-lokdauna.html

Ракурс

Коронавирусный карантин в Украине в «оранжевой» зоне охватил 10 октября 16 областей Украины.

Киевщина и Ровенщина выбыли выбыли из нее, но медики вынуждены включить Волынскую, Черниговскую и Одесскую области. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Сегодня в «оранжевую» зону попали следующие регионы:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская,

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

В субботу в так называемую предупредительную зону попали 15 регионов.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности содержит ограничения «желтой» зоны и является сигнальным о приближении региона к «красной» зоне. В ней запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем один еловек на 10 кв. метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

«Ракурс» сообщал, что 10 октября в Минздраве объявили о 11 тыс. новых заражений коронавирусом. При этом 3,7 тыс. больных попали с коронавирусом в больницы.

Со следующей недели во Львове, Харькове и Херсоне вводят новые карантинные ограничения.

«Оранжевый» уровень определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей: