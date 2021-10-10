«Оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдауна

«Оранжевый» карантин зажгли уже в 16 регионах — они в шаге от локдаунаhttps://racurs.ua/n161429-oranjevyy-karantin-zajgli-uje-v-16-regionah-oni-v-shage-ot-lokdauna.htmlРакурс
Коронавирусный карантин в Украине в «оранжевой» зоне охватил 10 октября 16 областей Украины.
Киевщина и Ровенщина выбыли выбыли из нее, но медики вынуждены включить Волынскую, Черниговскую и Одесскую области. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Сегодня в «оранжевую» зону попали следующие регионы:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская,
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
В субботу в так называемую предупредительную зону попали 15 регионов.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности содержит ограничения «желтой» зоны и является сигнальным о приближении региона к «красной» зоне. В ней запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем один еловек на 10 кв. метров,
- ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
«Ракурс» сообщал, что 10 октября в Минздраве объявили о 11 тыс. новых заражений коронавирусом. При этом 3,7 тыс. больных попали с коронавирусом в больницы.
Со следующей недели во Львове, Харькове и Херсоне вводят новые карантинные ограничения.
«Оранжевый» уровень определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300;
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60;
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;
- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.