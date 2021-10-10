Магнитная буря и без осадков – погода в Украине 11 октября. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 11 октября, в понедельник, будет прохладной и без осадков, ожидается переменная облачность.

Ветер восточный, юго-восточный, 2−4 м/с, порывы до 10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−7° выше нуля, днем температура воздуха составит 11−15 ° тепла. На западе температура воздуха составит 0−4°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 12−16° с отметкой плюс.

В восточной части ночью ожидается 4−7° тепла, днем температура воздуха поднимется до 13−15°. На юге страны ночью прогнозируется 4−7° выше нуля, днем воздух прогреется до 13−16°.

Погода в Киеве будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 1−3°, днем ожидается 11−13°.

Погода во Львове прогнозируется облачная, возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут 0−2°, а днем поднимутся до 10−12°.

Погода в Харькове ожидается с переменной облачностью и без осадков. Температура ночью будет 1−3°, днем — 11−13°.

Погода в Одессе прогнозируется солнечная и без дождя. Ночью ожидается 5−7°, днем — 13−14°.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 октября будут неспокойной, ожидается умеренная магнитная буря.

Источник: Gismeteo