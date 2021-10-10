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Ракурс
Возле дома Петра Порошенко возобновились протесты. Фото: УП

Возле дома Петра Порошенко возобновились протесты (ФОТО, ВИДЕО)

10 окт 2021, 13:49
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Под домом Петра Порошенко, пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности», возобновились протесты.

Люди развернули плакаты и пошли маршем к дому экс-президента, выкрикивая призыв «врага на нары». Об этом сообщают «Новости LIVE».

Возле дома пятого президента собрались около 50 протестующих, такое же количество правоохранителей не подпускает активистов к жилищу Петра Порошенко.

Напомним, в Киевской области десятки молодых людей во время акции начали прорываться в дом пятого президента Украины. Правоохранители не называют участников акции, однако в «Европейской солидарности» утверждают, что акция проплачена, а среди участников были несовершеннолетние.


Порошенко заявил, что митинг устроили русскоязычные титушки, которые за деньги готовы продать Украину. Он обвинил Офис президента в организации протеста под своим домом.

Источник: «Новости LIVE»

Источник: Ракурс


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