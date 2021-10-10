Біля будинку Петра Порошенка відновилися протести. Фото: УП

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Під будинком Петра Порошенка, п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності», відновилися протести.

Люди розгорнули плакати та пішли маршем до будинку екс-президента, вигукуючи заклик «ворога на нари». Про це повідомляють «Новини LIVE».

Біля будинку п’ятого президента зібралися близько 50 протестувальників, така ж кількість правоохоронців не підпускає активістів до житла Петра Порошенка.

Нагадаємо, на Київщині десятки молодиків під час акції почали прориватися в будинок п’ятого президента України. Правоохоронці не називають учасників акції, однак в «Європейській солідарності» стверджують, що акція проплачена, а серед учасників були неповнолітні.

Порошенко заявив, що мітинг влаштували російськомовні тітушки, які за гроші готові продати Україну. Він звинуватив Офіс президента в організації протесту під своїм домом.

Джерело: «Новини LIVE»