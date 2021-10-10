Магнітна буря та без опадів – погода в Україні 11 жовтня. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161428-magnitna-burya-ta-bez-opadiv-pogoda-v-ukrayini-11-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 жовтня, в понеділок, буде прохолодною та без опадів, очікується мінлива хмарність.

Вітер східний, південно-східний, 2−4 м/с, пориви до 10 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 0−7° вище нуля, вдень температура повітря складе 11−15° тепла. На заході температура повітря складе 0−4°C, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 12−16° з позначкою плюс.

У східній частині вночі очікується 4−7° тепла, вдень температура повітря підніметься до 13−15°. На півдні країни вночі прогнозується 4−7° вище нуля, вдень повітря прогріється до 13−16°.

Погода в Києві буде без опадів. Вночі температура повітря складе 1−3°, вдень очікується 11−13°.

Погода у Львові прогнозується хмарна, можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2°, а вдень піднімуться до 10−12°.

Погода в Харкові очікується з мінливою хмарністю та без опадів. Температура вночі буде 1−3°, вдень — 11−13°.

Погода в Одесі прогнозується сонячна та без дощу. Вночі очікується 5−7°, вдень — 13−14°.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 жовтня буде неспокійною, очікується помірна магнітна буря.

Джерело:Gismeteo