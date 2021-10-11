Минобразования назвало передовиков и аутсайдеров вакцинальной кампании

Минобразования назвало передовиков и аутсайдеров вакцинальной кампанииhttps://racurs.ua/n161491-minobrazovaniya-nazvalo-peredovikov-i-autsayderov-vakcinalnoy-kampanii.htmlРакурс
Вакцинация в Украине от коронавируса среди педагогов продолжается. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% работников.
Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram.
Одной и двумя дозами на Николаевщине привили более 98% учителей. В частности, среди лидеров оказалась Харьковская область, которая достигла показателя в почти 91%, Луганская — 90%, Донецкая — 89,6%.
Сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей не достигли отметки в 80%. А именно:
- Херсонская — 73%;
- Ровенская — 74,3%;
- Волынская — 76%;
- Ивано-Франковская — 77,8%;
- Одесская — 78,3%;
- Львовская — 79%.
Из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных педагогов почти 15% украинских школ работали в онлайн режиме, сейчас таких только 7%. На каникулах находятся 24 школы.
Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса в Украине началась осенью и унесла жизни многих украинцев. Нынешняя волна заражений началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве. Сейчас статистика коронавируса приближается к показателям осени 2020 года.