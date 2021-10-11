Коронавирус в Украине. Фото: УП

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Вспышка коронавируса в Украине началась осенью и унесла жизни многих украинцев. Нынешняя волна заражений началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

Сегодня статистика коронавируса приближается к показателям осени 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью изданию «Голос Америки».

При этом в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций. Министр здравоохранения отметил, что опасность в первую очередь угрожает людям, которые не вакцинировались от коронавируса или еще не переболели.

На сегодня 95% всех выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм «Дельта». Врачи-инфекционисты говорят об определенных особенностях «Дельты» на территории Украины.

Инфицированный человек может иметь симптомы 7−8 дней, после чего сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%. Таких пациентов трудно лечить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Напомним, Украина превысила осенний максимум госпитализаций. По состоянию на 10 октября в больницах с COVID-19 находились 29 тыс. 902 пациентов. Это на 1 тыс. 338 больше, чем было год назад.

Источник: «Голос Америки»