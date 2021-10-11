Вынесение решения по делу скифского золота перенесли. Фото: РИА Новости

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Вынесение решения по делу «скифского золота» вновь перенесли.

Апелляционный суд Амстердама решил перенести с октября на более поздний срок вынесения решения по делу о принадлежности коллекции артефактов из четырех музеев Крыма. Об этом 11 октября заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, сообщает «Интерфакс».

Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции через это. Когда оно будет назначено, никто толком не знает. В октябре оно не состоится, будет перенесено, — отметил руководитель музея.

Он отметил, что на ближайшем заседании уже должны вынести окончательное решение по «скифскому золоту». По словам Мальгина, этот судебный процесс сложен, поскольку до сих пор прецедентов не было. По его мнению, заседание могли перенести, поскольку не все судьи хотят брать на себя какую-то ответственность.

Напомним, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Российская сторона подала апелляцию. Пока идет рассмотрение дела в суде, «скифское золото» продолжает храниться в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Источник: «Интерфакс»