Дело об убийстве Шеремета суд может вернуть МВД. Фото: УП

https://racurs.ua/n161461-delo-ob-ubiystve-sheremeta-sud-mojet-vernut-mvd.html

Ракурс

Дело об убийстве Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Есть соревновательный процесс, сегодня дело действительно за судом. В зависимости от результатов, речь или об определении меры наказания и его отбывания, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных исков, направленных на компенсацию вреда, — сказал он в интервью изданию «РБК-Украина».

Енин напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения судом первой инстанции, второй или Верховным судом. В том числе и отправку дела на новое рассмотрение.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре прошлого года обвинительный акт по ним направили в суд. Все фигуранты отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим. Общественность также раскритиковала предположение следствия.

Напомним, 17 августа Шевченковский райсуд Киева еще на два месяца продлил меры пресечения Андрею Антоненко и Яне Дугарь — фигурантам дела об убийстве в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Таким образом, Антоненко еще на два месяца останется под домашним арестом, а Дугарь — под личным обязательством.

Источник: «РБК-Украина»