Справу про вбивство Шеремета суд може повернути МВС. Фото: УП

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Справу про вбивство Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Є змагальний процес, на сьогодні справа дійсно за судом. Залежно від результатів, йтиметься або про визначення міри покарання та його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших позовів, спрямованих на компенсацію шкоди, — сказав він в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Єнін нагадав, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення судом першої інстанції, другої чи Верховним судом. В тому числі й відправлення справи на новий розгляд.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні минулого року обвинувальний акт щодо них направили до суду. Усі фігуранти заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Громадськість також розкритикувала припущення слідства.

Нагадаємо, 17 серпня Шевченківський райсуд Києва ще на два місяці продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку та Яні Дугарь — фігурантам справи про вбивство у Києві у 2016 році журналіста Павла Шеремета. Таким чином, Антоненко ще на два місяці залишиться під домашнім арештом, а Дугарь — під особистим зобов’язанням.

Джерело: «РБК-Україна»