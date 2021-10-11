Селянин підпалив трактор газовиків Вінниччини, які приїхали відключати газ

На Вінниччині підпалили трактор газовиків, фото: ДСНС

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На Вінниччині місцевий житель підпалив трактор газовиків, які відключали газопостачання до його оселі.

Інцидент стався 8 жовтня у селі Пагурці Хмільницького району, повідомляє видання «Вінниця.info».

У Хмільницькому управлінні газового господарства зазначають, що того дня працівники газової служби здійснювали технічне обслуговування мережі та відключали від мережі злісних неплатників. Під час відключення одного з будинковолодінь до трактора підбіг чоловік, облив його бензином та підпалив.

Втім, загорілося лише колесо, тож газовикам вдалося впоратися із займанням самотужки.

На місце інциденту викликали поліцію. Втім, коли поліцейські прибули, виявилося, що в газовиків не було документів, на підставі яких людям могли відключати газ — тобто, були відсутні законні підстави для відключення споживачів.

Конфліктну ситуацію вирішено на місці, газовики поїхали. Літні люди, до яких приїжджали представники газової служби, не завдали їм матеріальної шкоди, — зазначають у поліції.



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Джерело: «Вінниця.info»