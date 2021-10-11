Селянин поджег трактор газовиков Винничины, приехавших отключать ему газ

В Винницкой области подожгли трактор газовиков, фото: ГСЧС

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В Винницкой области местный житель поджег трактор газовиков, которые отключали газа в его доме.

Инцидент произошел 8 октября в селе Пагурцы Хмельницкого района, сообщает издание «Винниця.info».

В Хмельницком управлении газового хозяйства отмечают, что в тот день работники газовой службы осуществляли техническое обслуживание сети и отключали от сети злостных неплательщиков. При отключении одного из домовладений к трактору подбежал мужчина, облил его бензином и поджег.

Впрочем, загорелось только колесо, поэтому газовикам удалось справиться с возгоранием самостоятельно.

На место инцидента вызвали полицию. Впрочем, когда полицейские прибыли, оказалось, что у газовиков не было документов, на основании которых людям могли отключать газ — то есть, отсутствовали законные основания для отключения потребителей.

Конфликтная ситуация решена на месте, газовики уехали. Пожилые люди, к которым приезжали представители газовой службы, не причинили им материальный ущерб, — отмечают в полиции.



Напомним, в июне в Луцке клиентский центр энергетической компании «Волыньгаз» облили густой черной жидкостью с неприятным запахом.

Источник: «Винниця.info»