Селянин поджег трактор газовиков Винничины, приехавших отключать ему газ

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Винницкой области подожгли трактор газовиков, фото: ГСЧС
Селянин поджег трактор газовиков Винничины, приехавших отключать ему газhttps://racurs.ua/n161460-selyanin-podjeg-traktor-gazovikov-vinnichiny-priehavshih-otkluchat-emu-gaz.htmlРакурс
В Винницкой области местный житель поджег трактор газовиков, которые отключали газа в его доме.
Инцидент произошел 8 октября в селе Пагурцы Хмельницкого района, сообщает издание «Винниця.info».
В Хмельницком управлении газового хозяйства отмечают, что в тот день работники газовой службы осуществляли техническое обслуживание сети и отключали от сети злостных неплательщиков. При отключении одного из домовладений к трактору подбежал мужчина, облил его бензином и поджег.
Впрочем, загорелось только колесо, поэтому газовикам удалось справиться с возгоранием самостоятельно.
На место инцидента вызвали полицию. Впрочем, когда полицейские прибыли, оказалось, что у газовиков не было документов, на основании которых людям могли отключать газ — то есть, отсутствовали законные основания для отключения потребителей.
Конфликтная ситуация решена на месте, газовики уехали. Пожилые люди, к которым приезжали представители газовой службы, не причинили им материальный ущерб, — отмечают в полиции.
Напомним, в июне в Луцке клиентский центр энергетической компании «Волыньгаз» облили густой черной жидкостью с неприятным запахом.
Источник: «Винниця.info»
.