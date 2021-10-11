На похороны Полякова в Чернигов приехали Разумков и Скороход, фото - Страна

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В Чернигове 11 октября проходит церемония прощания с народным депутатом Антоном Поляковым.

В филармонический центр приехали его вдова — Галина Полякова, экс-спикер Дмитрий Разумков, нардепы из фракции «За будущее» и журналисты.

Проститься с Поляковым приехала нардеп Анна Скороход. Однако, ее загораживают от камер и любых комментариев. Ранее СМИ и нардепы утверждали, что ее связывали с Поляковым романтические отношения.

Сопредседатель депутатской группы «За будущее» (в которой находился Поляков) Тарас Батенко заявил, что его политсила не верит в естественную смерть депутата.

Наркотических веществ Антон Поляков не употреблял. Мы такого не замечали. Абсолютно здоровый человек, энергичный, жизнерадостный, который постояно жестко отстаивал свою гражданскую позицию. Поэтому у нас сразу возникает вопрос о том, насколько это была естественная смерть, — пояснил Батенко.

Также нардеп прокомментировал реакцию «Слуги народа» Третьяковой на смерть коллеги.

Все фракции парламента, кроме «слуг», требуют отозвать ее с должности председателя комитета по вопросам социальной политики, — заявил Батенко.

У экс-спикера Дмитрия Разумкова тоже немало вопросов по поводу смерти Полякова.

Поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым, непохоже на тот характер смерти, о котором сейчас говорят, — заявил Разумков.

Комментируя заявление Третьяковой, Разумков призвал всех оставаться людьми.

За такие вещи надо отвечать, наказание в виде отстранения на пять заседание Верховной Рады, этого точно недостаточно, — заявил экс-спикер.



После прощания в Черниговском областном филармоническом центре состоится отпевание в Спасо-Преображенском соборе. Полякова похоронят на кладбище «Яцево» в Чернигове.

Как сообщалось, ночью 8 октября во Днепровском районе нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.