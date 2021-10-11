На похорон Полякова у Чернігів приїхали Разумков і Скороход, фото - Страна

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Ракурс

У Чернігові 11 жовтня відбувається церемонія прощання с народним депутатом Антоном Поляковим.

До філармонійного центру приїхали його вдова — Галина Полякова, екс-спікер Дмитро Разумков, нардепи з фракції «За майбутнє" та журналісти.

Попрощатися з Поляковим приїхала нардеп Ганна Скороход. Однак, її загороджують від камер і будь-яких коментарів. Раніше ЗМІ і нардепи стверджували, що її пов’язували з Поляковим романтичні стосунки.

Співголова депутатської групи «За майбутнє" (в якій перебував Поляков) Тарас Батенко заявив, що його політсила не вірить в природну смерть депутата.

Наркотичних речовин Антон Поляков не вживав. Ми такого не помічали. Абсолютно здоровий чоловік, енергійний, життєрадісний, який достояти жорстко відстоював свою громадянську позицію. Тому у нас відразу виникає питання наскільки це була природна смерть, — пояснив Батенко.

Також нардеп прокоментував реакцію «Слуги народу» Третьякової на смерть колеги.

Ми вимагаємо усіма фракціями парламенту, окрім «слуг», щоб її відкликати з посади голови комітету з питань соціальної політики, — заявив Батенко.

У екс-спікера Дмитра Разумкова теж чимало запитань щодо смерті Полякова.

Та поведінка, яку спостерігав особисто я за Поляковим несхожа на той характер смерті, про який зараз говорять, — заявив Разумков.

Коментуючи заяву Третьякової, Разумков закликав усіх залишатися людьми.

За такі речі треба відповідати, покарання у виді відсторонення на п’ять засідання Верховної Ради, це точно недостатньо, — заявив екс-спікер.

Після прощання в Чернігівському обласному філармонійному центрі відбудеться похоронна відправа у Спасо-Преображенському соборі. Полякова поховають на цвинтарі «Яцево» у Чернігові.

Як повідомлялося, вночі 8 жовтня у Дніпровському районі нардепу стало зле у таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть.