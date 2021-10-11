Коли українці перейдуть на зимовий час – пояснення. Фото: novograd.city

https://racurs.ua/ua/n161458-koly-ukrayinci-pereydut-na-zymovyy-chas-poyasnennya.html

Ракурс

Перехід на зимовий час в Україні у 2021 році пройде в останню неділю жовтня. Українці 31 жовтня о 4.00 повинні будуть перевести годинник на одну годину назад.

3 березня Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про обчислення часу в Україні».

Автори законопроекту № 4201 пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Однак голосування за цей документ 19 березня провалили й пропозицію відправили на доопрацювання.

Перехід на єдиний час пояснювали тим, що на окупованих територіях України час відрізняється від київського на годину — там встановлений російський час.

62 країни світу продовжують традицію переходу на літній і зимовий час, серед них Німеччина, Бельгія, Іран, Куба, Велика Британія та Мексика.

У 2019 році Євросоюз постановив скасовувати процедуру часового переходу, але питання остаточно не вирішили через пандемію коронавірусу. Низка країн ЄС вже відійшли від цієї норми.

В Україні зимовий і літній час запровадили у 1981 році. Ця процедура проводиться для того, щоб заощадити електроенергію приблизно на 1−3%. Тому восени стрілки годинника переводять на зимовий час — на годину назад, а весною — на годину вперед.

Нагадаємо, навесні урядовці вели комунікацію з народними депутатами та з представниками Європейського Союзу щодо можливого скасування переходу на літній час.