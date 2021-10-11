Когда украинцы перейдут на зимнее время – объяснение. Фото: novograd.city

https://racurs.ua/n161458-kogda-ukraincy-pereydut-na-zimnee-vremya-obyasnenie.html

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Переход на зимнее время в Украине в 2021 году пройдет в последнее воскресенье октября. Украинцы 31 октября в 4.00 должны будут перевести часы на один час назад.

3 марта Верховная Рада приняла за основу проект закона «Об исчислении времени в Украине».

Авторы законопроекта № 4201 предлагали установить единое время на всей территории страны. Однако голосования за этот документ 19 марта провалили, и предложение отправили на доработку.

Переход на единое время объясняли тем, что на оккупированных территориях Украины время отличается от киевского на час — там установлено российское время.

62 страны мира продолжают традицию перехода на летнее и зимнее время, в том числе Германия, Бельгия, Иран, Куба, Великобритания и Мексика.

В 2019 году Евросоюз постановил отменить процедуру временного перехода, но вопрос окончательно не решили из-за пандемии коронавируса. Ряд стран ЕС уже отошли от этой нормы.

В Украине зимнее и летнее время ввели в 1981 году. Эта процедура проводится для того, чтобы сэкономить электроэнергию примерно на 1−3%. Поэтому осенью стрелки часов переводят на зимнее время — на час назад, а весной — на час вперед.

Напомним, весной чиновники вели коммуникацию с народными депутатами и с представителями Европейского Союза относительно возможной отмены перехода на летнее время.