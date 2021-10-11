Современный моноблок для GTA 5 Online

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Ракурс

Пожалуй GTA является той игрой, которая будет популярной и востребованной всегда. Несмотря на свой довольно солидный возраст, она постоянно обновляется, совершенствуется и радует фанатов все новыми возможностями. Грандиозным обновлениям игра подвергается не так часто, но вот небольшие апдейты в игровом мире случаются стабильной раз в пару месяцев.

Советы для новичков и бывалых

GTA уже столько лет на игровом рынке, что многие успели еще 10 лет назад ознакомиться с игрой. За этот период произошло достаточно обновлений, которые сейчас смогут приятно удивить игроков. Не важно играли или нет, существует несколько советов и фишек, которые смогут зажечь интерес к игре:

Стоит сразу приобретать премиум пакет. Содержимое приятно порадует новичков. Пушки, танки, пулеметы — все это поможет начать бандитскую карьеру в игре.

Сюжетный режим. С его помощью можно наловчиться играть, узнать и вспомнить все тонкости игры. Покупки, вождение, стрельба, борьба — на этом всем можно отточить навыки в сюжетном режиме.

Не стоит забывать о стиле. С заработанных денег следует сразу пойти в магазин и принарядить своего персонажа. Правда, нужно быть готовым, что придется платить за шмотки много денег.

Контактные миссии помогут заработать средства. С их помощью можно поднять хорошие деньги, при этом не переживая, что на персонажа будет вестись охота. Мисси доступны в начале игры, потом функция закрывается.

Еженедельные события. О них постоянно сообщают в твиттере. с их помощью можно прокачать навыки, заработать опыт.

Каскадерские гонки. Лишние деньги и и рост уровня персонажа — отличный ход для крутой игры. Гонки дают отличный старт. С их помощью можно открывать новые модификации. Небольшой секрет! Всегда стоит доезжать до конца, даже если идете не первым. За любое место можно получить солидный выигрыш.

Экономьте финансы. Не стоит сразу пытаться скупить все дорогостоящие машины и вещи. Лучше немного подкопить, чтобы потом иметь возможность приобрести крутые апартаменты.

Обеспечить более классную игру может качественный игровой компьютер. Приобрести его и все составляющие можно в магазине Artline. На сайте представлены лучшие цены моноблока Artline в Киеве https://artline.ua/catalog/kompyutery-artline/tip=monoblok, другие комплектующие также представлены в широком ассортименте по доступным ценам. Магазин работает по всей территории Украины, доставляя оперативно заказы и обеспечивая геймеров мощными устройствами.