Суд в Гааге возобновляет слушания по делу о нападении на Украину в Керченском проливе. Фото: ВВС

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Суд в Гааге с 11 октября начнет слушания по делу против Российской Федерации о нападении на корабли Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, когда арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 членов их экипажей в Черном море. Украинские моряки находились в плену более 9 месяцев, а суда удерживались около одного года. Вместе с тем, согласно Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающий иностранным государствам осматривать, накладывать арест, удерживать судно и осуществлять судебное преследование. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что агрессия России в Азовском море является нарушением фундаментальных принципов международного права.

Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских судна и 24 задержанных украинских моряков. За это решение проголосовало 19 из 20 судей, против данного решения был лишь судья из России, — напомнили в МИД.

Отмечается, что сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Министерство иностранных дел заверило, что Украина ответит на возражения РФ относительно юрисдикции на устных слушаниях.

Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина — 12 октября. Слушания начнутся в 14: 00 по киевскому времени.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Кремль немедленно вернуть под контроль Украины корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» и 24 членов их экипажей. 7 сентября состоялся обмен в формате 35 на 35, тогда были освобождены 24 пленные моряки. 18 ноября в акватории Черного моря РФ передала Украине военные катера, 20 ноября они прибыли в украинский порт Очаков.